«Чикаго» — «Вашингтон»: кто фаворит матча НХЛ, ставки и коэффициенты

10 января в Чикаго местный «Чикаго Блэкхоукс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2026, суббота. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, в то время как победа «Чикаго» оценивается в 2.85. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.80. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Хозяева после нескольких лет беспросветного кошмара встрепенулись. Коннор Бедард вышел на новый уровень, наконец-то появилась достойная поддержка. Увы, в середине декабря Бедард получил травму и выпал на несколько недель. Если учитывать ещё пару кадровых потерь, ситуация оказалась фатальной. «Чикаго» банально не имеет глубины скамейки. 2025 год закрыли отрезком из восьми поражений в девяти встречах, семь из которых состоялись в основное время.

«Вашингтон» по-прежнему играет рывками: шикарный старт — резкий провал — всплеск со второй половины ноября — снова провал. Подопечные Спенсера Карбери цепляются за зону уайлд-кард, хотя и до верхушки дивизиона не так далеко.