«Металлург» — СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – СКА.

Ставка: победа «Металлурга» за 1.74.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2026, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Против «Магнитки» — календарь. Третий матч за пять дней, причём в двух предыдущих у команды Разина были сложнейшие соперники в лице «Авангарда» и «Локомотива». Против СКА – растренированность. После Нового года питерцы провели всего одну встречу, в которой еле-еле победили главного аутсайдера сезона. А с сильными соперниками команда Ларионова не играла вообще три недели.

Когда одним не хватает сил, а другим – игрового тонуса, на первый план должна выйти сумма мастерства. А она у «Магнитки» объективно выше. Второй аргумент в пользу хозяев – неопытная вратарская бригада невских армейцев. Звёздное нападение «сталеваров» вполне может воспользоваться психологической неустойчивостью голкиперов СКА. Так что мой выбор в пользу «Металлурга», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».