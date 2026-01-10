Скидки
«Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 10 января

«Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 10 января
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Адмирал».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.99.

10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Адмирал
Владивосток
«Команды встречаются второй раз за три дня. «Нефтехимик» слабо начал 2026 год, проиграв дважды «Сочи» и «Салавату Юлаеву», однако как раз в противостоянии с дальневосточниками в четверг смог вернуться на свою строчку в турнирной таблице, но после матчей пятницы «Трактор» вновь обошёл команду Гришина в табели о рангах Восточной конференции. «Нефтехимик» — это команда, которой крайне не хватает стабильности, но в матчах, где нижнекамцы заведомо выглядят предпочтительнее соперника, они и побеждают.

«Адмирал» не попрощался с перспективами выхода в плей-офф, однако точно свои шансы преуменьшил посредством не самых успешных выступлений в том числе и в 2026 году: после победы над хабаровским «Амуром» казалось, что вот сейчас-то Владивосток попрёт, но в Новосибирске и Нижнекамске команда уже Олега Браташа набрала лишь одно очко в свою копилку.

Во втором противостоянии «Нефтехимика» и «Адмирала» прогнозирую победу хозяев, которые просто-напросто на дистанции сильнее соперника и в таких важных матчах для себя редко отпускают соперника на большое расстояние, чтобы не успеть его догнать. Наоборот, Нижнекамск в ключевых встречах сезона по-особенному силён — ему нужно обеспечивать себе место в восьмёрке и закрепляться в зоне плей-офф как можно выше», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

