«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Уфе

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс».

Ставка: тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2026, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» обыграл в последней встрече на домашнем льду «Автомобилист» (4:1), а новичок уфимцев Евгений Кузнецов в дебютном матче за команду сыграл успешно. Он отдал одну результативную передачу, провёл на льду 16 минут 44 секунды, нанёс шесть бросков по чужим воротам, выиграл 5 из 10 вбрасываний и сделал два силовых приёма. Кузнецов получил место в первой спецбригаде большинства и хорошо комбинировал с Шелдоном Ремпалом, Александром Жаровским, Джеком Родуэллом и Дином Стюартом.

«Барыс» оставил смешанное впечатление в Казани — в первых двух периодах команда Михаила Кравца смотрелась бледно, уступив 0:2, а вот в третьей двадцатиминутке отыграла одну шайбу и вполне могла спасти матч. Для «Барыса» каждое набранное очко очень важно — они борются за попадание в восьмёрку. На данный момент они отстают от занимающего восьмое место «Амура» на три очка.

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча, при этом если игры в Казахстане были нерезультативными (по три шайбы), то в Уфе «Салават Юлаев» победил со счётом 7:4. Команда Виктора Козлова на ходу, так что жду подобной результативности от уфимцев и в предстоящем матче. А Ремпал должен продолжить серию матчей с набранными очками, которая сейчас составляет восемь игр», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».