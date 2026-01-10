Скидки
«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» за 2.14.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В начале октября торпедовцы уступили «Северстали» 3:5. Вот и теперь наиболее вероятным выглядит примерно такой же результативный исход в пользу команды Козырева. Череповецкие зрители точно увидят больше пяти голов в этом матче. Да и сомнений в том, что хозяева возьмут два очка, почти нет.

Команда Исакова привыкла добиваться результата за счёт грамотных действий в обороне. Но в последнее время с этим у нижегородцев серьёзные проблемы. Два пропущенных от «Барыса», семь – от «Спартака», предновогодние 0:5 от «Нефтехимика». А ведь «Северсталь» в атаке выглядит ярче казахстанцев, ярче нижнекамцев, ярче столичных красно-белых. Останавливать её нападение гостям нечем. Лёгкие два очка для «металлургов» из Вологодской области», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

