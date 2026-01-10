Скидки
«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Череповце

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
«Замечательная вывеска для тех болельщиков хоккея, которые любят игру за то, что в ней есть драйв, много голов и ещё большее количество острых атак. «Северсталь» и «Торпедо» всегда действуют в своём излюбленном стиле, часто действительно напрягая оборону соперника. Не всегда это, к сожалению для команд, приводит к победам и успешным результатам, но это точно привлекает зрителей на следующие противостояния между череповчанами и нижегородцами. Это будет всего второе рандеву команд в нынешнем сезоне, и оно точно никого не оставит равнодушным, ведь на кону важный матч, в котором обеим командам нужны очки для продолжения борьбы за самые высокие места в таблице.

«Торпедо» недавно перервало свою неудачную серию из четырёх матчей, одолев астанинский «Барыс» на домашнем льду, а «Северсталь» после новогодних праздников чередует победы и поражения. Череповецкая арена пусть и очень гостеприимная, но не терпит побед соперника, тем более достаточно принципиального в свете и переходов последних сезонов, упорности всех предыдущих матчей за три хоккейных года.

В этом матче точно будет много голов. И «Северсталь», и «Торпедо» прошлые матчи оставили за собой, так что дополнительного груза ответственности на хоккеистах не должно быть. Это раззадорит коллективы в атакующей фазе. Вполне себе допускаю, что самым результативным может стать первый период, после которого Козырев и Исаков могут закрутить гайки для своего нападения», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

