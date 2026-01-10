«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз Алексея Андронова на матч за Суперкубок Турции

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.02.

Суперкубок Турции . Финал Суперкубок Турции . Финал 10 января 2026, суббота. 18:45 МСК Галатасарай Стамбул Не начался Фенербахче Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финал Суперкубка Турции. Большой матч, большие игроки, интересная тренерская дуэль. Доменико Тедеско, которого мы все прекрасно знаем, против местного тренера Окана Бурука. Обе команды сильное впечатление произвели в полуфинальных играх. Поэтому, я думаю, нас ждет большой спектакль.

И здесь сложно говорить о результате, потому что такие турецкие матчи совершенно непредсказуемые, именно с точки зрения результата. Но поскольку обе команды ориентированы на атаку, а не на тактические изыски в обороне, я думаю, что и здесь ставка «обе забьют и тотал больше 2.5» выглядит очень перспективно. Коэффициент на неё дают больше «двойки» — 2.02. Думаю, это просто оптимально подходит к такому матчу. В чемпионате недавно подсушили игру. Здесь, на мой взгляд, повторения не будет. Именно в Суперкубках, как правило, игра проходит куда веселее. Кстати, и в Кубке Турции прошлой весной уже за первый тайм сделали счёт 2:1», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».