«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз Алексея Андронова на матч за Суперкубок Турции

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.02.
«Финал Суперкубка Турции. Большой матч, большие игроки, интересная тренерская дуэль. Доменико Тедеско, которого мы все прекрасно знаем, против местного тренера Окана Бурука. Обе команды сильное впечатление произвели в полуфинальных играх. Поэтому, я думаю, нас ждет большой спектакль.
И здесь сложно говорить о результате, потому что такие турецкие матчи совершенно непредсказуемые, именно с точки зрения результата. Но поскольку обе команды ориентированы на атаку, а не на тактические изыски в обороне, я думаю, что и здесь ставка «обе забьют и тотал больше 2.5» выглядит очень перспективно. Коэффициент на неё дают больше «двойки» — 2.02. Думаю, это просто оптимально подходит к такому матчу. В чемпионате недавно подсушили игру. Здесь, на мой взгляд, повторения не будет. Именно в Суперкубках, как правило, игра проходит куда веселее. Кстати, и в Кубке Турции прошлой весной уже за первый тайм сделали счёт 2:1», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».