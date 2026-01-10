Скидки
Алжир — Нигерия: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Кубка Африки

Алжир — Нигерия: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Кубка Африки


Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Африки Алжир — Нигерия.

Ставка: обе забьют за 2.01.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересный матч на Кубке африканских наций. Встречаются две авторитетные сборные. Алжир достаточно уверенно, хоть и не без трудностей уже в плей-офф, добрался до четвертьфинальной стадии. Три матча они играли в Рабате, им было комфортно в одном городе без переездов. И в 1/8 финала они все-таки показали, что, в общем, являются командой, которая в нужный момент может добавить. Возможно, на этом турнире мы пока ещё не увидели 100% возможностей алжирцев.

Нигерия забила больше всех мячей здесь. Атакующая команда, которой привычно играть на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка африканских наций. Но, кстати, проходит она четвертьфинал, как правило, со скрипом.

Думаю, что отталкиваться надо от того, что нигерийцы больше всех забили. Алжир это знает и понимает прекрасно, что ему надо забивать. Может быть, придётся и не один мяч забить. Поэтому возьму просто вариант «обе забьют». Мне он нравится здесь больше всего. Коэффициент — 2.01», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

