«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.32.

«Байер» прошлым летом покинул Хаби Алонсо, его сменил Эрик тен Хаг, и с ним не угадали, хотя, кажется, и не могли, уже в начале сентября Леверкузен нидерландца отправил в отставку, и теперь вместо него работает Каспер Юльманн. При датчанине «Байер» уже провёл шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, и за два тура до конца у него в активе девять очков и 20-е место в турнирной таблице. В начале декабря Леверкузен выбил Дортмунд из Кубка Германии и теперь в 1/4 финала сыграет дома против «Санкт-Паули». А вот в Бундеслиге за два тура до конца первого круга «Байер» идёт третьим и, учитывая потерю очков Дортмундом, может приблизиться к команде Нико Ковача.

«Штутгарт» тоже представляет Германию в еврокубках, но в турнире рангом ниже — в Лиге Европы. Там позади шесть туров, и у немецкой команды в активе четыре победы, два поражения, и с 12 очками «швабы» занимают девятую строчку и имеют неплохие шансы завершить групповой этап в первой восьмёрке. В Кубке Германии «Штутгарт» является действующим обладателем трофея, а в нынешнем розыгрыше уже дошёл до 1/4 финала, где в начале февраля предстоит гостевой матч в Киле. Да и в Бундеслиге «швабы» идут неплохо, позади 15 туров: восемь побед, две ничьих и пять поражений, с таким багажом команда Хёнеса идёт шестой — в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.

Обычно в матчах между этими клубами мы видим много голов, но в прошлый раз в Леверкузене обе команды умудрились сыграть 0:0, хотя «Байер» должен был забивать минимум трижды. В Штутгарте команды исправились, выдав голевую феерию, а завершилась встреча 4:3 в пользу гостей. Хочется верить, что на сей раз и «Байер», и «Штутгарт» вновь нас порадуют голами», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».