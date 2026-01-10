«Рома» — «Сассуоло»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло».

Ставка: победа «Ромы» за 1.64.

«С одной стороны, кажется, что в этом матче всё предельно ясно — «Рома» и место выше в таблице занимает, и играет на своём поле. Но вот если обратить внимание на статистику личных встреч, видно, если римляне побеждают, то лишь в один мяч.

Теперь о положении дел в нынешнем сезоне. «Рома» занимает пятую строчку в таблице, команда отлично играет в обороне, пропустив в чемпионате за 19 игр лишь 12 мячей, правда забивает очень немного — 22 гола, чуть больше одного в среднем за матч. Лишь пять встреч завершились с тоталом больше 2.5, в остальных матчах — «низы». «Сассуоло», кстати, забил на один гол больше и пропустил в два раза больше (23:25). Команда является крепким середняком, занимая 11-е место. В игре последнего тура чёрно-зелёные дома проиграли «Ювентусу» (0:3). Это было первое крупное поражение в чемпионате. При этом стоит отметить, что в последний раз футболисты «Сассуоло» побеждали пять туров назад, 6 декабря, когда они дома обыграли «Фиорентину» (3:1). После этого были три ничьи и поражения дома от «Торино» и уже упоминавшегося «Ювентуса».

В предстоящей встрече оборона «Рома» усилится опытными защитниками Марио Эрмосо и Джанлукой Манчини, у которых завершились дисквалификации. В то время как у соперника есть проблемы — несколько ключевых игроков травмированы. «Рома», скорее всего, победит и не пропустит. Мой прогноз — 1:0 или 2:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».