«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.66.

«Не думаю, что «Астон Вилла» поедет на этот матч основным составом. Скорее всего, будет серьёзная ротация. Возможно, выйдут три-четыре футболиста из основы, но в целом, мне кажется, команда приедет вторым составом. «Астон Вилла» сейчас идёт на третьем месте, и рисковать основными игроками тренер вряд ли захочет. Для них приоритет — чемпионат, борьба за место в Лиге чемпионов и за тройку. Поэтому логично дать лидерам отдохнуть и сделать акцент именно на чемпионат, а не на Кубок.

У «Тоттенхэма» ситуация другая. За четвёрку они, по сути, уже не борются, за Лигу Европы — тоже всё очень туманно. В турнирной таблице команда находится в середине, вылет им не грозит, но и каких-то серьёзных задач в чемпионате уже нет. Фактически сезон для них в лиге складывается так, что остаётся просто доигрывать. Поэтому для «Тоттенхэма» Кубок может стать приоритетом. Это тот турнир, где они реально могут за что-то зацепиться.

Не исключаю, что именно на этот матч «Тоттенхэм» выйдет близким к основному составу. И, на мой взгляд, преимущество хозяев здесь именно в этом — за счёт более сильного состава и мотивации. Поэтому думаю, «Тоттенхэм» обыграет «Астон Виллу» именно из-за того, что гости сыграют вторым составом, а основные футболисты будут отдыхать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».