«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок Испании

«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок Испании
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.80.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Не начался
«Многие рассчитывали на такой финал. Разными дорожками и с разным настроением команды дошли до решающего матча, с разной степенью проблемности. «Барселона» просто катком прошлась по «Атлетику», выиграв 5:0, но могли забить и больше. А вот «Реал» с «Атлетико» выглядел, мягко говоря, не очень содержательно. «Атлетико» выглядел интереснее и разнообразнее, больше моментов имел, так что «Реалу» где-то повезло. Вопросы по игре «Реала» остаются.

От «Реала» ждут большего, говорят, что Мбаппе вроде бы должен быть готов к матчу. Без него пока мадридцы выглядят не очень убедительно. «Барса» смотрится более чётко и структурно, нет травмированных, она легко двигается и создаёт моменты. Я практически не сомневаюсь, что «Барселона» фаворит, она выглядит мощнее. Можно сыграть чистую победу «Барселоны» за 1.98, но мне бы не хотелось. Возьму такую ставку – «Барселона» не проиграет и обе забьют. Мне кажется, что «Барселона» явный фаворит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

