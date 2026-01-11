Скидки
«Интер» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А 11 января

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Интер» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
«Интер» лидирует и будет принимать «Наполи», который отстаёт на 4 очка. В октябре команды играли в Неаполе, и «Наполи» там провёл один из лучших матчей в сезоне, победив 3:1. В последние 25 минут вроде бы миланцы должны были идти вперёд, штурмовать, но им даже ничего не дали сделать. Де Брёйне провел великолепную игру.

Сейчас «Интер» уже оправился и набрал уверенности, матч за матчем выигрывает. В чемпионате осечек не было уже очень давно, отсюда и лидерство. «Наполи» успел завоевать Суперкубок, после него выиграл две встречи, но в последнем туре допустил осечку с «Вероной» (2:2). Начали расхлябанно, два мяча пропустили, но спаслись.

Здесь, конечно, другой уровень ответственности будет. «Наполи» будет сконцентрирован. Думаю, Конте жёсткую беседу провел после прошлого тура. Не думаю, что весёлый матч нас ожидает. «Наполи» закроется, сыграет от соперника. «Интер» тоже прагматичен, большими силами не будет лезть вперёд. Поэтому ставлю на «тотал меньше 2.5». Такую типичную позиционную борьбу итальянских грандов увидим. Тактики будет больше, чем футбола», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

