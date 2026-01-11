«Барселона» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч в Джидде

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 3.00.

Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона — Реал Мадрид

«Моё мнение: «Барса» размажет «Реал». Просто без шансов, особенно с такими защитниками Мадрида. Возвращение Мбаппе не поможет, потому что у «Реала» атакующие игроки не участвуют в обороне. Беллингем еле ходит, Родриго не оборонительный игрок, Винисиус вообще ничего не делает сзади (и об этом говорят все испанцы), но и Мбаппе со своей стороны не особо поможет.

Если бы «Атлетико» был чуть удачливее, мы бы сейчас говорили о другом финале. «Реал» свой гол забьёт, это понятно, но «Барса» их раскатает. Я думаю, что «Барселона» выиграет и первый тайм, и матч. Как и в полуфинале, включит максимальные обороты прямо с первой половины.

Дальше основная ставка, и я тут удивлю: фора «Барсы» (-1,5). Коэффициент отличный, а разница между командами сейчас колоссальная. У «Реала» защитники уровня Асенсио и Рюдигера, в середине поля — дрова. Слева Каррерас, который вообще мяч отбирать не может, кто бы против него ни вышел. И третья ставка: гол Рафиньи, он сейчас в огненной форме.

Я думаю, это будет просто разрыв. Примерно так же, как с «Бильбао». Победа «Барсы» с форой (-1.5) — даром!» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».