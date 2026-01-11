Скидки
«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.52.

11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
«Трактор» удачно вошел в 2026 год, поочерёдно обыграв дома минское «Динамо» (5:4), «Автомобилист» (3:1) и «Амур» (4:2). При продолжении удачной серии челябинцы вполне могут побороться за попадание в топ-4 Восточной конференции, которое даёт преимущество домашнего льда в серии первого раунда плей-офф. До занимающего четвёртую строчку «Автомобилиста» — всего три очка.

«Сибирь» в последнем своем матче против «Локомотива» (2:3 ОТ) проявила характер, дважды сравнивая счёт. Но после гола Александра Радулова игра завершилась — легендарный нападающий принёс ярославцам победу в овертайме. Тем не менее сибиряков за игру однозначно стоит похвалить, а исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков в ближайшее время должен быть утверждён без всякой приставки «и. о.» на своём посту до конца нынешнего сезона.

Конечно, челябинцы будут фаворитами предстоящей встречи — об этом говорят и котировки букмекеров. И из 15 последних встреч между командами «Трактор» выиграл 14! Но новосибирцы находятся в отличной форме и должны дать бой на чужом льду», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

