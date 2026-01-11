Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Реал»: прогноз Сергея Игнашевича на финал Суперкубка Испании

«Барселона» — «Реал»: прогноз Сергея Игнашевича на финал Суперкубка Испании
Комментарии

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.56.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды одержали уверенные победы в полуфиналах. «Барселона» на одном дыхании провела матч против «Атлетика». Хороший настрой, прессинг на чужой половине поля, размашистые позиционные и быстрые атаки, красивые голы. Уже в первом тайме «Барса» закрыла все вопросы и в хорошем настроении готовится к финалу.

«Реал» не без проблем победил «Атлетико». В последней игре между этими командами «Реал» уступил 2:5, поэтому матч для команды Алонсо был сверхпринципиален. «Реал» был собран и эффективен. Одержана победа на классе, даже несмотря на отсутствие Мбаппе.

У «Барсы» также есть возможная потеря — Ямаль. Но командные действия каталонцев эффективны при соблюдении игровых принципов, и отсутствие одного игрока, даже такого уровня, не сильно отражается на общем рисунке.

Потеря Мбаппе для «Реала» намного чувствительнее. Француз часто действует вне системы и способен в одиночку создавать моменты против высокой линии обороны», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android