«Барселона» — «Реал»: прогноз Егора Титова на финальную игру Суперкубка Испании

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на финальный матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.98.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сразу скажу, что в финале ставлю на «Барселону». Конечно, впечатлило, как они разделались с «Атлетиком» из Бильбао, это было красиво. Но и в целом сейчас каталонцы ход набрали. Диспозиция изменилась по сравнению с тем, когда играли в чемпионате. Тогда «Реал» выглядел солиднее, шёл фаворитом. Да и выиграл он по праву. Но вскоре после этого начался спад. И сейчас у мадридцев много кадровых проблем, особенно в обороне. У «Барселоны» же постепенно все вернулись в обойму, набрали форму. И сейчас команда Флика выигрывает даже в очень тяжёлых встречах, как, например, в недавнем дерби с «Эспаньолом».

«Реал» обыграл «Атлетико». В целом матч был неплохим, Вальверде удался сумасшедший удар. Класса у мадридцев полная коробочка. Но думаю, чисто с футбольной точки зрения «Барса» сейчас лучше, она станет владеть преимуществом. «Реалу» придётся терпеть, а с такой обороной отбиться будет сложно.

Поэтому мой выбор — чистая победа «Барселоны», — приводит слова Титова «РБ Спорт».