«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на финал Суперкубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: ничья за 4.07.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самая настоящая и многомиллионная игра, которую ждут как минимум 50% любителей футбола во всём мире. Поэтому, конечно, «Барселона» с «Реалом» — это праздник для всех. Даже если это не в Испании и даже не в Европе. Как мы знаем, Суперкубок сейчас играют в арабской стране, а именно в Саудовской Аравии. Но всё равно это приковывает внимание, по моему мнению, половины земного шара. Поэтому матч будет очень интересным.

«Барселона» вроде бы разорвала «Атлетик» из Бильбао. Как мы и говорили, не думал, что так будет легко, но видите, коллектив из Бильбао сейчас не в лучшей форме, и «блауграна» этим воспользовалась. А «Реал» обыграл одну из самых сильных команд — «Атлетико» Мадрид. Да, обыграл тяжело, трудно, но выиграл. Как мы говорим, «Реал» — есть «Реал». Поэтому и победили.

Думаю, всё равно небольшой фаворит — «Барселона». Многие, кстати, тоже говорят, что «Барса» сейчас разрывает всех. Но давайте не забывать, что «Реал» — это «Реал». Плюс говорят, что Мбаппе может даже выйти, вроде бы он уже выздоровел. Поэтому, конечно, здесь будет очень интересно. Полагаю, будет ничейный результат. Даже не берусь говорить, что именно «Барселона» выиграет, потому что у «Реала» тоже очень сильный и качественный состав», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».