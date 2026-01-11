«Барселона» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на встречу за Суперкубок Испании 11 января

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.75.

Суперкубок Испании. Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона — Реал Мадрид

«Впереди финал Суперкубка Испании. «Барселона» и мадридский «Реал». «Барселона» очень уверенно дошла до решающего матча, к тому же получила один дополнительный день на подготовку и восстановление по сравнению с мадридской командой. В полуфинале «блауграна» разгромила «Атлетик» со счётом 5:0, такой исход был достаточно ожидаем. Во-первых, «Барселона» находится в хорошей форме, о чём мы говорили ещё накануне полуфиналов. Во-вторых, «Атлетик» из Бильбао сейчас уже не так силён, как на протяжении большей части прошлого сезона.

У мадридского «Реала» в полуфинале был куда более сложный матч — дерби с «Атлетико». Это была крайне напряженная игра, в которой «сливочные» сумели добиться победы, но сделали это не без труда. Даже ведя в два мяча, «Реал» достаточно быстро пропустил, после чего у «Атлетико» было несколько очень хороших шансов сравнять счёт и перевести встречу в серию пенальти. Однако этого не произошло. В очередной раз выручил Тибо Куртуа — вратарь, который неоднократно спасал «Реал», в этом сезоне он тоже оказывался решающей фигурой в ключевые моменты.

Если говорить о финале, на данный момент «Барселона» выглядит командой в более оптимальном состоянии. В полуфинале с «Атлетиком» не вышел в стартовом составе Ламин Ямаль и появился на поле лишь со скамейки. В финале Суперкубка мы, конечно, ожидаем его с первых минут. Это дополнительное усиление и без того мощной атакующей линии сине-гранатовых. Даже если посмотреть на показатели xG в полуфинале с «Атлетиком», команда создала не так много моментов по цифрам, но при этом забила пять мячей. Уверенность атакующих футболистов «Барселоны» сейчас выглядит выше, чем у ближайших соперников.

«Класико» — это всегда голы. Если взять последние девять очных матчей мадридского «Реала» и «Барселоны» во всех турнирах, лишь в одном из них не сыграл вариант, при котором забивают обе команды. Тогда «Барселона» победила со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Сейчас же команда Ханси Флика, используя высокую линию обороны, почти наверняка даст пространство и Родриго, и Винисиусу. Винисиус давно не забивал, и это дополнительный повод ожидать от него активности. Но, учитывая текущую форму и психологическое состояние команд, «Барселона» всё-таки выглядит фаворитом этого финала», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».