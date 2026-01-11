«Фиорентина» — «Милан»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.11.

«В турнирной таблице команды разделяет целая пропасть. У «Милана» после 18 игр — 39 очков и второе место, а у «Фиорентины» — на 23 (!) очка меньше и команда сыграла на матч больше. «Фиалки» на данный момент среди аутсайдеров, и лишь по дополнительным показателям они 18-е. Всего две победы в 19 турах и 30 пропущенных мячей. Одна из самых пропускающих команд лиги (больше пропустил только «Удинезе», который, правда, провёл на один матч больше).

И «Фиорентина», и «Милан» в последнем туре чемпионата сыграли вничью, но если красно-чёрные ушли от поражения в домашнем матче против «Дженоа» уже в компенсированное время, сделав счёт 1:1, то «фиалки», казалось бы, вырвали победу у «Лацио», но, забив пенальти уже в добавленное время, буквально в следующей же атаке пропустили (2:2). А если бы «Фиорентина» выиграла, то это была бы её третья победа в четырёх последних турах (до этого дома были обыграны «Удинезе» и «Кремонезе», а между ними было поражение в гостях от «Пармы»). «Милан» не проигрывает уже 17 матчей, и команда по-прежнему проиграла меньше всех — лишь один матч в чемпионате. Тем не менее за счёт большого количества ничьих (6) «россонери» отстают от лидера «Интера» на три очка.

Скорее всего, на этот раз в основе «фиалок» выйдет 25-летний нападающий Мойзе Кин, забивший в этом чемпионате пять мячей — четверть от всех голов, забитых «Фиорентиной» в сезоне.

Восемь из десяти последних матчей сыграли на «больше», причем ничья была лишь однажды, шесть раз побеждал «Милан» и трижды — «Фиорентина». В матче первого круга выиграл «Милан» (2:1). Думаю, что такой же исход будет и сейчас. Моя ставка — победа «Милана», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».