ЦСКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 11 января

ЦСКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 11 января
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
Спартак
Москва

«В последние дни 2025 года ЦСКА на домашнем льду победил красно-белых (2:1). Исход предстоящего дерби тоже должен быть схожим – выигрыш армейцев с тоталом меньше пяти шайб. Команда Жамнова способна устраивать зрелищные камбэки и забивать по семь голов за матч. Но это когда в соперниках команды уровня «Сибири», либо защитники оппонентов необъяснимо много ошибаются.

От подопечных Никитина «Спартак» таких подарков не дождётся. Армейцы к январю наладили не только ледовую дисциплину, но и умение прибавлять прямо по ходу матча. «Шанхай» они недавно одолели, отыгравшись с 0:2. Принципиальных соперников из Минска переиграли по всем компонентам. Вот и в матче с красно-белыми они будут фаворитами. Скорее всего, победят с разницей в две шайбы и при этом дадут атаке гостей минимум свободы», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Новости. Ставки
