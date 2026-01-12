«Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вот уже больше двух лет нижегородцы – один из самых удобных соперников для «Динамо». В восьми последних встречах бело-голубые взяли 15 очков из 16 возможных (из них дома выиграли четырежды и лишь однажды уступили по буллитам). Вот и сейчас наиболее вероятным исходом видится уверенная победа московского клуба.

Во-первых, команда Козлова после всех последних осечек не имеет права уступать более слабому по составу сопернику, да ещё и дома. Так что настрой у столичных хоккеистов будет запредельный. Во-вторых, сами торпедовцы сейчас далеко не в лучшей форме. Прежде всего психологически. Детские ошибки в обороне, ненужные удаления, в том числе пятиминутные. А у тренера волжан Исакова банально не хватает опыта на уровне КХЛ, чтобы быстро справиться с проблемами. Так что козырей у гостей почти что нет. А учитывая, сколько они пропускают в последнее время, можно смело ставить не только на уверенную победу «Динамо», но и на тотал больше 5 шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».