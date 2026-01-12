«Лада» — СКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Тольятти

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — СКА.

Ставка: тотал СКА больше 3.5 за 2.07.

«СКА провалил последний матч в Магнитогорске, уступив «Магнитке» со счётом 1:5, а после матча главный тренер армейцев Игорь Ларионов фактически объявил об уходе из команды французского нападающего Пьеррика Дюбе. Интерес к Дюбе в КХЛ есть, но сам француз после неудачных попыток заиграть в «Тракторе» и СКА намерен покинуть лигу и продолжить карьеру в Швейцарии.

«Лада» в матче двух главных аутсайдеров Западной конференции обыграла на выезде «Сочи» (4:1), но поводов для радости у тольяттинцев немного. «Считаю, мы сейчас находим свою игру, которая ещё отрезками у нас была в ноябре. К сожалению, ушло очень много времени на это всё», — посетовал после матча с сочинцами главный тренер «Лады» Павел Десятков.

СКА выиграл у тольяттинцев все три очных встречи в этом сезоне, правда, последняя победа на домашнем льду далась армейцам непросто — они выиграли лишь в овертайме (5:4 ОТ). Вот и в предстоящей встрече фаворитами явно будут гости. Учитывая не самую удачную игру тольяттинцев в обороне и мотивацию армейцев после игры в Магнитогорске, поставлю на результативную игру гостей», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».