«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.63.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Соперники идут рядом: «Динамо» на четвёртом месте Запада с разницей шайб 119:106 и 54 очками в 43 играх, а «Торпедо» на пятом месте — 123:122 и 52 очка в 43 матчах. К этой встрече динамовцы подходят в непростой ситуации с тремя поражениями в пяти матчах и 1:1 в новом году. У «Торпедо» всё ещё сложнее: пять поражений в шести играх. В 2026-м команда уступила «Спартаку» и «Северстали». В победной встрече с «Барысом» торпедовцы действовали более хладнокровно. В принципе, никакого соотношения между количеством голом и успешными играми нет.

В новом году бело-голубые ещё не играли на своей территории, а прошлый год завершили четырьмя победами в пяти матчах. Все они укладывались в шесть голов. У нижегородцев в командировках нет никакого постоянства — 0:1 с «Локомотивом», 6:7 с «Северсталью», 0:5 с «Нефтехимиком», 5:4 по буллитам с ЦСКА, 2:0 — с «Автомобилистом». Но отмечаем детали — команда лучше настраивается на более именитых оппонентов.

В декабре «Динамо» одолело «Торпедо» 4:0 в Москве благодаря двум шайбам в большинстве. Октябрьская встреча в Нижнем Новгороде осталась за гостями 4:1, однако без голов в неравных составах. В обоих случаях победили динамовцы и тотал был в пределах пяти шайб. Берём это на заметку. Несмотря на не самую лучшую серию, динамовцы играют дома, и возможностей у них больше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

