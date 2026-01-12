«Динамо» Минск — «Адмирал»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 12 января

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Адмирал».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК Динамо Мн Минск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хоккейный 2026 год хозяева начали скверно – с трёх поражений подряд. А у гостей де-факто уже идёт плей-офф, так как любое поражение резко снижает и без того невысокие шансы на попадание в восьмёрку Востока. В другой ситуации логичной выглядела бы ставка на то, что клуб из Владивостока как минимум навяжет динамовцам равную борьбу. Но сейчас самый правильный выбор – победа белорусов с разницей как минимум в три шайбы. И высокой результативностью – зрители запросто могут увидеть шесть-семь голов или даже больше.

Ведь в «Адмирале» больше не работает Тамбиев со своей способностью эффективно играть на результат в самый нужный момент. А ещё у приморцев вылетели из обоймы оба основных вратаря, а молодой Цыба объективно не готов качественно выступать на уровне КХЛ. Добавьте к этому то, что команда Квартальнова на родном льду включит максимальные обороты – и поймёте, что исход более чем предсказуем», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».