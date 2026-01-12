Скидки
«Ливерпуль» — «Барнсли»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Барнсли».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.56.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Барнсли
Барнсли
«Я, если честно, мало знаю команду «Барнсли». Это даже не Чемпионшип, а вообще ещё ниже, Первый дивизион. Они едут на выезд к «Ливерпулю», и здесь, конечно, всё понятно. Я думаю, что «Ливерпуль» в этом матче точно будет играть вторым составом. Полная ротация, молодёжь, запасные — это очевидно. Но даже вторым составом «красные» обязаны такую команду обыгрывать.

Если они не смогут пройти «Барнсли», то тогда вообще непонятно, о чём говорить. «Ливерпуль» — команда, которая борется за Лигу чемпионов, и в таких встречах они просто обязаны спокойно проходить дальше. Про «Барнсли» я почти ничего не знаю. Видел только, что они в последнем матче сыграли вничью 1:1 в гостях с «Уиганом». Наверное, добротная английская команда, которая бьётся, как все в Англии. Но в матче с «Ливерпулем» у них остаётся только одно — терпеть.

Я считаю, что класс футболистов, даже второго состава «Ливерпуля», на голову выше. Молодёжь и резерв должны спокойно разобраться с таким соперником. Поэтому в домашней встрече «Ливерпуль» обязан обыгрывать «Барнсли», независимо от состава. В этой игре попахивает разгромом, однако минимум в два мяча хозяевам по силам одолеть аутсайдера», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

