«Ювентус» — «Кремонезе»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Кремонезе».

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.16.

«С одной стороны, очень лёгкий матч для прогноза, но в футболе случаются и сенсации! Конечно же, «Ювентус» — фаворит, и на победу хозяев предлагается маленький коэффициент. «Ювентус» играет дома, состав намного сильнее, набрал на 14 очков больше и не проиграл сопернику ни разу. За всю историю противостояния между ними было проведено 13 игр (дома и на выезде): 10 побед и три ничейных исхода. Последние шесть встреч хозяев в чемпионате: пять побед, четыре из них – сухие, и один ничейный исход дома с «Лечче» 1:1.

Я говорил выше про сенсации в футболе. Гости, «Кремонезе»: 13-е в таблице, 22 очка, забито 20, пропущено 23, пять побед, семь ничейных исходов и столько же поражений. В целом неплохой результат для команды, которая вернулась в Серию А в этом сезоне. Нельзя не отметить в составе гостей легенду «Лестера», 39-летнего Джейми Варди. 15 матчей и пять забитых мячей, браво! Но в этой встрече он не забьёт. И вообще, я считаю, что в этом матче гостям забить не позволят («Кремонезе» не забьёт), будет сухая победа «Юве».

Мой прогноз с коэффициентом чуть больше двойки, счёт встречи — 1:0, 2:0 или 3:0. «Ювентус» победит и не пропустит, сомнений нет. «Ювентус» не забьёт больше трёх, в этом я тоже уверен. Всего лишь дважды в сезоне-2025/2026 игроки «Ювентуса» забили четыре мяча. Это произошло в сентябре прошлого года, и что самое интересное, дважды за три дня — весёлый матч дома с «Интером» (4:3) и в Лиге чемпионов во встрече с дортмундской «Боруссией» (4:4)! Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».