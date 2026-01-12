Скидки
«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 6.5 за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» и «Барыс» плохо начали 2026 год. Пока на двоих у команд ровно 0 побед после новогоднего перерыва. Причины у этих неудач разные, да и команды по уровню, наверное, несопоставимы. Всё-таки «Автомобилист» по составу, по наполнению гораздо богаче и многообразнее соперника по предстоящей встрече.

«Барыс» к тому же попал на выездную серию в начале календарного года, играя с соперниками либо более сильными, либо безумно мотивированными. Казахстанский клуб до сих пор вполне себе рассчитывает на выход в плей-офф, но эти шансы становятся от матча к матчу меньше из-за не самых привлекательных глазу болельщика результатов. Но ситуация не безнадёжная, какой она была годом ранее. Михаил Кравец наверняка что-то припас в своём кармане на оставшуюся часть регулярного чемпионата в этом сезоне. В данной игре фаворит очевиден, но не так легко спрогнозировать количество заброшенных шайб в этом матче.

В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались трижды и два раза сыграли со счётом 1:4. Да, именно гости на разных площадках дважды с одинаковым счётом обыгрывали соперника. Ещё один матч в основное время закончился со счётом 2:2. Учитывая то давление, которое сейчас обрушилось на оба коллектива, можно предположить, что много голов за основные 60 минут мы не увидим», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

