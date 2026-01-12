Скидки
«ПСЖ» — «Париж»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Франции

«ПСЖ» — «Париж»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Франции
12 января в матче 1/16 финала Кубка Франции встретятся «ПСЖ» и «Париж». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.24, что равно приблизительно 81% вероятности. Победа «Парижа» оценивается коэффициентом 17.0 (5%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.70 (14%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

После зимней паузы «ПСЖ» закрутился в калейдоскопе событий. Три матча за восемь суток в трёх разных турнирах. А ведь до возобновления Лиги чемпионов мы ещё не добрались. Ещё и второе дерби за полторы недели! 4 января принимали «Париж» в чемпионате Франции, затем летели в Кувейт ради игры с «Марселем» за Суперкубок страны. И вот теперь опять «Париж».

Соперники стартовали с предыдущего раунда, но в 1/32 финала представителям Лиги 1 крайне редко попадается хоть кто-то, внушающий опасения. Так вышло и в наших случаях. Две разгромные победы с общим счётом 7:0. «Париж» забил три мяча клубу «Раон-л’Этап», «ПСЖ» отгрузил четвёрочку коллективу с названием «Вандея Фонтене».

