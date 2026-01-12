«Севилья» — «Сельта»: прогнозы и ставки на матч Примеры 12 января

12 января в матче 19-го тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 2.93 (33%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Оба клуба знали времена и получше, но в нынешнем сезоне выступают сильнее, чем в предыдущем. И на том спасибо. На данный момент в зону еврокубков не входят, хотя вполне способны включиться в борьбу.