«Севилья» — «Сельта»: прогнозы и ставки на матч Примеры 12 января

«Севилья» — «Сельта»: прогнозы и ставки на матч Примеры 12 января
12 января в матче 19-го тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 2.93 (33%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Оба клуба знали времена и получше, но в нынешнем сезоне выступают сильнее, чем в предыдущем. И на том спасибо. На данный момент в зону еврокубков не входят, хотя вполне способны включиться в борьбу.

