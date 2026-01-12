Скидки
«Динамо» — «Торпедо»: ставка Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.26.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Удивительно равная по названиям команд и их уровню игры в сезоне вывеска. «Динамо» стартовало в 2026 году в Сочи. Там у коллектива Вячеслава Козлова были и неудача, и успех. Но оба матча завершились сухой победой одной из команд.

«Торпедо» выглядит куда веселее после новогоднего перерыва — два поражения по 6:7 и одна победа со счётом 3:2. Кажется, что Исаков в этом матче сделает акцент на игру в обороне, потому что негоже команде, претендующей на попадание в первую четвёрку Западной конференции, пропускать так много.

«Торпедо» пока ни разу не выиграло у бело-голубых в нынешнем регулярном чемпионате: два поражения и по четыре шайбы в ворота нижегородцев в каждом противостоянии. Пора команде с берегов Волги исправлять ситуацию и забросить больше одного раза за матч. В этой встрече прогнозирую достаточное количество опасных эпизодов, но всё, как всегда, будет зависеть от деталей. «Динамо» вроде бы восстановило своё положение победой во втором матче в Сочи, а «Торпедо» пока штормит. Однако в отдельной встрече, да и ещё достаточно принципиальной, может прийти в нашу жизнь и неожиданный результат. Таким, очевидно, будет победа Нижнего Новгорода. Придётся поддаться интуиции и спрогнозировать успех гостей, которые могут преподнести мини-сенсацию», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

