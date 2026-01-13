«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на полуфинальный матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.87.

«Первая полуфинальная игра Кубка лиги. Уже близка развязка турнира, он, как и всегда, заканчивается раньше других. И здесь противостояние очень интересное. «Ньюкасл» неровный сезон проводит, но эта команда представляет Англию в Лиге чемпионов, подбор игроков там очень приличный. А «Ман Сити» сейчас не то чтобы в пиковом состоянии. Последнюю игру в Кубке Англии не берём, там соперник был слабенький. А до этого было три подряд ничейных результата в чемпионате, забили всего два мяча за эти встречи. Спад чувствовался. Не так много создавали впереди, как все привыкли.

«Ньюкасл» играет очень ярко в последнее время. Два раза подряд по 4:3. Сначала с «Лидсом» в чемпионате, когда победный гол уже после 100-й минуты забили, потом с «Борнмутом» сначала спаслись на 95-й, потом пропустили на 122-й, в итоге прошли по серии пенальти.

Да, игра важная, тут ещё двухматчевое противостояние. Но «Ньюкасл» дома не будет закрываться, в атаке его сила, сзади проблемы всё равно дадут о себе знать. Поэтому не будут ждать, что предложит «Манчестер». И возьму «обе забьют и тотал больше 2.5». В чемпионате «Ньюкасл» уже побеждал «Сити» в этом сезоне 2:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».