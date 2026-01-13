«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.50.

«Про «Салават» с начала этого года говорят больше, чем всю первую половину сезона, из-за подписания Евгения Кузнецова. Пока что новичок уфимцев заряжен и набрал три (1+2) очка в первых двух матчах. Для молодых партнёров Жаровского и Сучкова это классный опыт. По крайней мере, пока что всё выглядит позитивно. В дивизионе команды идут рядом, хотя между ними существенная разница. Первый «Авангард» с 59 очками и 141:104 разницей шайб в 42 играх, а второй «Салават» с 44 очками и 111:111 по голам в 44 матчах.

Третий на Востоке «Авангард» идёт с хорошим отрывом от преследователей (в 10 очков), но явно нацелен на то, чтобы обогнать «Ак Барс» (60). В 2026 году команда провела три гостевых матча, одержав две победы. Отмечаем, что два из трёх завершились в пределах трёх шайб — 1:2 с «Металлургом» и 2:1 с «Ак Барсом». Омичи не играли дома с 30 декабря, когда уступили 2:4 «Барысу». До этого на их счету было шесть побед.

«Салават Юлаев» не путешествовал с 18 декабря. Гостевые показатели не отличались стабильностью, но в декабре выправились: три победы в пяти матчах и три поражения в 10 играх. Также уфимцы одержали три домашние победы на старте января, так что прибудут в Омск с хорошим настроением и уверенностью в своих силах. Ещё один плюс гостей — надёжное меньшинство. Из минусов — травмы. Козлов старается сбалансировать звенья, насколько это возможно. Поэтому молодёжь перемешана во всех сочетаниях, а четвёртое звено выглядит крепко.

Виктор Козлов позволяет своим игрокам действовать по ситуации. В дороге они не будут рисковать, а сконцентрируются на контроле и терпении. Коллективы пересекались дважды в сентябре. В обоих случаях сильнее был «Авангард» — 3:2 в овертайме в Омске и 5:2 в Уфе. Запас прочности у омичей больше, возможности посерьёзнее, плюс домашнее преимущество скажет своё слово. Обоим есть куда разгуляться в атаке, хотя, скорее всего, на старте каждый будет выжидать», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».