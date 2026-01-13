«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.15.

«В Омске встречаются давние соперники, которые в этом сезоне уже пересекались дважды, и оба раза перевес был за «Авангардом» — 17 сентября дома 3:2 в овертайме и 27 сентября в Уфе 5:2. Теперь очередная серия начинается уже после новогодней паузы, когда обе команды набрали ход, но находятся в разных весовых категориях.

«Салават» вернулся с каникул мощно — три домашних матча и три победы подряд — 2:1 с «Нефтехимиком», 4:1 с «Автомобилистом» и 3:1 с «Барысом». Евгений Кузнецов успел не только дебютировать, но уже набрать гол и две передачи, забросив первую шайбу за уфимцев — ту самую птичку в зелёной форме. Команда поднялась на седьмое место на Востоке (44 матча и 44 очка) и создала небольшой задел от преследователей, но говорить о комфортной жизни пока рано.

«Авангард» в 2026 году тоже выглядит убедительно — выездные 5:2 в Новосибирске, затем тяжёлые 2:1 в Казани с «Ак Барсом» и лишь минимальное поражение 1:2 в Магнитогорске в матче уровня позднего плей-офф. Омичи вместе с казанцами продолжают охоту за «Металлургом» и вторым местом на Востоке (42 матча и 59 очков), а встреча с «Салаватом» станет для них первым домашним матчем в новом году.

Противостояние фирменное, но сейчас у команд разный масштаб. Уфимцы молодцы, что вылезли из подвала таблицы, однако по глубине состава и стабильности игры «Авангард» выглядит убедительнее. Дома, при переполненной арене и после такого выезда, омичи должны задавать темп и давить. При этом обе команды умеют и любят играть в атаку, так что ждать закрытого хоккея здесь не вижу смысла», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».