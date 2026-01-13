Скидки
«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.81.

13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
«В сентябре «Авангард» обыграл уфимцев и дома, и в гостях. Однако теперь шансы «Салавата» зацепить как минимум ничью в основное время видятся высокими. Во-первых, гости набрали хороший турнирный ход, тогда как их соперник не играл с четверга и чуть выпал из рабочего ритма. Во-вторых, «ястребы» в 2026 году не впечатляют в атаке. Тренерский штаб начал репетировать предстоящий плей-офф с игрой от обороны и в строго кубковом стиле победил в Казани и помотал нервы «Магнитке».

Но команда Козлова сама умеет терпеть и действовать вторым номером. Вряд ли «Авангард» сможет сыграть против неё с позиции силы и задавить мощью мастерства. Именно в этом – окно возможностей для юлаевцев. Их-то нападение с приходом Кузнецова стало острее и нестандартнее. А в тягучей игре, где всё может решить один момент, индивидуальные навыки звёзд особенно важны. В общем, результативного хоккея я не жду. Команды на двоих забросят максимум пять шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

