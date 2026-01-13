«Ак Барс» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2026, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Начав 2026 год с двух поражений подряд, «Нефтехимик» скатился на шестую строчку Востока. И теперь прикладывает максимум усилий, чтобы набирать очки и обгонять «Трактор». То есть проблем «старшему брату» команда Гришина наверняка доставит немало. Особенно в нападении – соперники по матчу точно пробьют тотал больше пяти шайб.

Но вот побеждать казанцев гости не готовы. Как и в декабре, «Ак Барс» в хорошей форме. По игре ничем не уступил дома «Авангарду», для победы над «Барысом» потратил ровно столько сил, сколько было нужно. Подопечным Гатиятулина очки тоже нужны. Предполагаю обоюдоострый результативный хоккей и как минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».