«Северсталь» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2026, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Важнейший матч для обеих команд. Хотя есть ли другие сейчас для лидера Западной конференции и команды, которая борется за выход в плей-офф от Восточной? Сейчас «Северсталь» представляет из себя лучшую версию самой себя, ведь череповчане и год начали чуть ли не лучше всех, одолев всех соперников, кроме уже таких привычных больше по времени матчей на вылет московских спартаковцев. Череповец сравнился по очкам с Ярославлем и по дополнительным показателям вырвался вперёд. Наверняка коллективу Козырева будет приятно закрепить это лидерство победой в домашнем матче с новосибирцами.

У них, к слову, старт года вышел не таким удачным: всего одна победа в четырёх встречах, да и та над израненным «Адмиралом», у которого одни проблемы после увольнения Леонида Тамбиева. Наверняка «Сибирь» постарается прервать полосу неудач чем-то знаменательным в выездном противостоянии с «Северсталью».

Кажется, что в этой встрече можно рассчитывать на достаточное количество шайб, во всяком случае соперники не привыкли ограничивать друг друга в возможности их забрасывать. «Северсталь» и вовсе пару дней назад сама забросила семь, а пропустила шесть. Здесь столько голов не будет, но меньше, чем в предыдущий раз (шесть) не жду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».