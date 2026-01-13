Скидки
«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 13 января

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Ставка: тотал «Ак Барса» меньше 3 за 2.03.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» и «Нефтехимик» провели между собой в этом сезоне четыре матча, причём три из них — в Нижнекамске. Удивительно, но в городе на Каме трижды в основное время выигрывали казанцы, а вот единственная встреча в столице Татарстана завершилась победой команды Игоря Гришина.

Продление контракта с Евгением Митякиным ещё на два года — большая удача для спортивного директора «Нефтехимика» Антона Марчинского. Митякин — центрфорвард ударной тройки команды, в 28 лет продолжает прогрессировать, а летом мог выходить на рынок свободных агентов. Но в Нижнекамске сориентировались и не допустили потери ключевого игрока — по моей информации, Митякин будет зарабатывать по 35 миллионов рублей в год.

«Ак Барс» выиграл пять из шести последних матчей, при этом нельзя сказать, что игра команды приближается к идеалу. Пожалуй, нет претензий лишь к вратарской линии, где опытного Тимура Билялова успешно страхует дебютант Максим Арефьев. В атаке же солирует Александр Хмелевски, а вот от Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко ждут большего.

Нижнекамцы свою победу в Казани добыли благодаря уверенной игре в обороне, так что и в предстоящей игре я жду от них большего упора на дисциплину. Ставлю на то, что хозяева не забросят больше трёх шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

