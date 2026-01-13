«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.25.

«Не один матч будет решать выход в финал, а два. Поэтому сложно сказать, будет ротация или нет, но это всё-таки полуфинал. Что касается «Ньюкасла», думаю, ротации у них не будет. Это полуфинал, скорее всего, они выйдут основным составом. Команда боевая, особенно дома, в таких встречах они всегда играют максимально серьёзно.

У «Манчестер Сити», на мой взгляд, возможна небольшая ротация. У них впереди манчестерское дерби с «Юнайтед», возможно, кого-то из лидеров могут поберечь. Однако при этом не думаю, что будет какая-то серьёзная ротация. Играть вторым составом против такого «Ньюкасла», да ещё и на выезде — это риск. Поэтому, вероятно, состав будет близкий к основному.

Я бы всё-таки отдал предпочтение тяжелой выездной победе «Сити». Не думаю, что в этом матче будет много забитых мячей. «Ньюкасл» хорошо обороняется, скорее всего, будет действовать вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. «Сити» как обычно возьмёт мяч под контроль, будет много стандартов, подходов, давления.

Думаю, «Сити» сможет забить один мяч — возможно, этого и хватит. С «Ньюкаслом» всем тяжело играть, а если у «Сити» ещё и будет небольшая ротация, матч точно получится вязким. Но всё равно считаю, «Манчестер Сити» должен одержать победу в тяжёлой борьбе, чтобы потом дома было чуть проще», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».