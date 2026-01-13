«Рома» — «Торино»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Италии «Рома» — «Торино».

Ставка: победа «Ромы» и ТМ 3.5 за 2.05.

«Итальянский футбольный марафон в самом разгаре. Во вторник, 13 января, пройдёт матч 1/8 Кубка Италии. А со среды по следующий понедельник каждый день будут проходить матчи чемпионата. Причиной стали матчи за Суперкубок Италии (в декабре 2025 года), в котором участвовали «Наполи», «Болонья», «Интер» и «Милан». Поэтому в турнирной таблице у команд разное количество проведённых матчей.

Начинаем с Кубка, «Рома» — «Торино». Это будет четвёртый официальный матч для команд в 2026 году за 10 дней! И, естественно, что «Рома» — фаворит. Первый вариант для прогноза — победа хозяев.

Они выше в таблице, их разделяет 16 очков, играют дома (статистика последних семи матчей: шесть побед и поражение 0:1 от «Наполи»), у них длиннее и качественнее скамейка, а это очень важный аспект, когда встречи идут через каждые два дня. Здесь же можно добавить, что у римлян было на один день больше для подготовки. К тому же нужно вернуть должок за поражение на своём поле в 3-м туре чемпионата (0:1).

Ещё один вариант — тотал в матче меньше 2.5. Не верю в большое количество забитых мячей. Последние семь игр между командами: шесть встреч с исходом ТМ 2.5, лишь раз команды на двоих забили пять. А я выбираю комбинированную ставку — победу «Ромы» и тотал меньше 3.5», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».