«Рома» — «Торино»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Италии

13 января в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Рома» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Кубок Италии . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет приблизительно 64% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 6.70 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

13 января в Кубке Италии продолжится стадия 1/8 финала. «Рома» примет «Торино» на стадионе «Олимпико». Ирония заключается в том, что через четыре дня соперники сойдутся вновь. Только с двумя отличиями: на этот раз в Турине и в рамках Серии А.

Соперники успели пересечься в нынешнем сезоне, дело было в середине сентября на всё том же стадионе «Олимпико». Хозяева к тому моменту добыли две победы, а гости барахлили, что не помешало «Торино» взять верх. Разумеется, со счётом 1:0.

