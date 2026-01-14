«Челси» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на полуфинальный матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15.

«Несмотря на то что это только первый матч, я думаю, особой разведки ждать не стоит. Команды отлично знают друг друга, не так давно встречались в чемпионате. Тогда была ничья 1:1. Но сейчас ситуация другая. У «Челси» сменился тренер, и ему сейчас надо доказывать, показывать что-то конкретное, яркое, чтобы закрепиться на своём месте. Все-таки у этого тренера нет известного имени, поэтому долго терпеть его в таком клубе не будут, если не пойдёт. Хорошо бы взять трофей, а для этого надо сыграть качественно с «Арсеналом». И нельзя сидеть и ждать, пока команда Артеты выйдет и раскатает тебя, нужно предлагать что-то своё.

У «Челси» есть ресурсы, чтобы доставить проблемы обороне «Арсенала». И при своих болельщиках я жду от «синих» активной игры, острой. Всё-таки с Мареской часто играли очень схематично, не хватало напора, как мне кажется. Я говорю именно об атакующих действиях, терялись немножко у чужой штрафной. Это нужно исправлять.

А «Арсенал» свои моменты наверняка найдёт. У него есть своя игра, от которой он и будет отталкиваться. Как бы «Челси» ни играл, думаю, два мяча точно «канониры» забьют. Поэтому за хороший коэффициент рискну взять «тотал больше 3.5». Я думаю, может быть 2:2 или 1:3. Гостевые голы сейчас не считаются, поэтому выжидать вторую игру никто не станет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».