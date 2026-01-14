«Альбасете» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка Испании
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Альбасете» — «Реал».
Ставка: победа «Альбасете» с форой (+2) за 1.72.
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
«Реал» после поражения от «Барсы» и смены тренера находится не в лучшем психологическом состоянии, это первое. Второе — «Альбасете» дома довольно силён.
Вторая лига Испании, Сегунда, очень упрямая и неприятная. И «Альбасете» показывает не самый удобный футбол, чтобы их взламывать. Думаю, на своём поле хозяева будут иметь шансы. Тем более «Реал» сейчас наверняка проведёт ротацию.
Поэтому два варианта. Первый — плюсовая фора «Альбасете» (+2), дома крупно они не проиграют. И второй — индивидуальный тотал угловых «Альбасете» больше (3.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
