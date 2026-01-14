«Автомобилист» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Трактор».
Ставка: ТМ 5 за 2.20.
«Осенью «Трактор» проиграл «Автомобилисту» три матча из четырёх. Но в 2026 году расклады изменились на 180 градусов. Шансы взять очки в уральском дерби крайне низки уже у команды Заварухина. С точки зрения нынешних игровых кондиций соперники – на разных полюсах. Челябинцы в новом году одержали четыре победы подряд (впервые за весь сезон), серьёзно повысив как надёжность обороны, так и эффективность атаки. Клуб из Екатеринбурга, наоборот, на спаде. Три болезненных поражения, тусклый домашний матч с «Барысом» (овертайм и всего два гола).
Неслучайно 6 января Корешков уверенно обыграл Заварухина со счётом 3:1. Вот и теперь ждём похожего исхода с похожим счётом. Защита хозяев способна действовать плотно, не давая разгуляться Кравцову и Ко. Поэтому тотал меньше пяти шайб выглядит хорошим выбором», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».
