«Автомобилист» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осенью «Трактор» проиграл «Автомобилисту» три матча из четырёх. Но в 2026 году расклады изменились на 180 градусов. Шансы взять очки в уральском дерби крайне низки уже у команды Заварухина. С точки зрения нынешних игровых кондиций соперники – на разных полюсах. Челябинцы в новом году одержали четыре победы подряд (впервые за весь сезон), серьёзно повысив как надёжность обороны, так и эффективность атаки. Клуб из Екатеринбурга, наоборот, на спаде. Три болезненных поражения, тусклый домашний матч с «Барысом» (овертайм и всего два гола).

Неслучайно 6 января Корешков уверенно обыграл Заварухина со счётом 3:1. Вот и теперь ждём похожего исхода с похожим счётом. Защита хозяев способна действовать плотно, не давая разгуляться Кравцову и Ко. Поэтому тотал меньше пяти шайб выглядит хорошим выбором», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

