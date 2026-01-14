«Челси» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 14 января

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.46.

«Шансы здесь, на мой взгляд, примерно 50 на 50, если совсем чуть-чуть склоняться в какую-то сторону, наверное, 55 на 45 в пользу «Арсенала», даже несмотря на выездной матч. Думаю, обе команды сыграют основными составами. Не верю, что «Арсенал» пойдёт на серьёзную ротацию — это полуфинал, пусть даже впереди ещё ответная игра. Да и «Челси» — точно не тот соперник, против которого можно экспериментировать.

При этом статистика для «Челси» в этом противостоянии не самая приятная. Уже много лет они не могут обыграть «Арсенал» дома. Были ничьи, но в целом «Арсенал» — неудобный соперник для «Челси». Из-за того, что «синие» будут играть на своём поле, побегут вперёд, будут прессинговать, «канонирам» на выезде, конечно, будет тяжело. Всё-таки это лондонское дерби. Но не думаю, что хозяева смогут переиграть гостей.

Мне кажется, первый матч в этом противостоянии закончится ничьей. Причём игра будет живая и интересная, потому что и «Челси», и «Арсенал» любят атаковать и умеют забивать. Забитые мячи, скорее всего, будут. Но для «Арсенала» выездная ничья — это хороший результат, а «Челси» дома, на мой взгляд, не дожмёт.

Полагаю, обе команды будут играть аккуратно, с оглядкой на оборону, потому что в голове у всех будет ответная встреча. Никто не побежит сломя голову вперёд. Поэтому склоняюсь к боевой ничьей — всё решится во втором матче», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».