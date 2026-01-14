«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.75.

«В Нижнем Новгороде продолжается длинная история противостояния «Торпедо» и обладателя Кубка Гагарина. В этом сезоне уже было два очных матча: 2:1 в пользу «Торпедо» дома и 1:0 в пользу «Локомотива» в Ярославле. Плюс плей-офф 2025 года с «низовыми» играми. Формально картинка просит играть от осторожного хоккея, но текущее состояние команд говорит об обратном.

В 2026 году нижегородцы — одна из самых весёлых команд лиги. 6:7 со «Спартаком», 3:2 с «Барысом», 6:7 с «Северсталью» и камбэк против «Динамо» Москва: с 1:3 до 4:3 в овертайме. Заброшено 19 шайб, пропущено тоже 19. Это хороший срез: атакующий потенциал высокий, но надёжности в своей зоне и у вратарей не хватает. Победа в Москве стала свежим глотком воздуха, но по игре «Торпедо» всё равно больше про атаку, чем про «закрыться и засушить».

Чемпион год начал солидно, но тоже нервно по содержанию: 2:1 по буллитам с ЦСКА, 4:5 в овертайме в Магнитогорске, 3:2 в овертайме в Новосибирске. Все три матча ушли за пределы 60 минут. Команда идёт наверху таблицы, Мартин Гернат в огне, но это не тот «Локомотив», который катает соперников в бетон — моменты у чужих и своих ворот возникают регулярно.

Формальная логика по очным играм тянет «к низу», но текущие результаты «Торпедо» в это не вписываются. При такой атаке и такой обороне нижегородцев поверить в закрытый хоккей сложно. Плюс «Локомотив» обладает достаточно квалифицированным подбором игроков, чтобы выжать голы даже из не самого большого количества моментов, а учитывая, сколько «Торпедо» позволяет создавать соперникам, шайбы здесь просто обязаны быть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».