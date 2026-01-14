Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Нижнем Новгороде продолжается длинная история противостояния «Торпедо» и обладателя Кубка Гагарина. В этом сезоне уже было два очных матча: 2:1 в пользу «Торпедо» дома и 1:0 в пользу «Локомотива» в Ярославле. Плюс плей-офф 2025 года с «низовыми» играми. Формально картинка просит играть от осторожного хоккея, но текущее состояние команд говорит об обратном.

В 2026 году нижегородцы — одна из самых весёлых команд лиги. 6:7 со «Спартаком», 3:2 с «Барысом», 6:7 с «Северсталью» и камбэк против «Динамо» Москва: с 1:3 до 4:3 в овертайме. Заброшено 19 шайб, пропущено тоже 19. Это хороший срез: атакующий потенциал высокий, но надёжности в своей зоне и у вратарей не хватает. Победа в Москве стала свежим глотком воздуха, но по игре «Торпедо» всё равно больше про атаку, чем про «закрыться и засушить».

Чемпион год начал солидно, но тоже нервно по содержанию: 2:1 по буллитам с ЦСКА, 4:5 в овертайме в Магнитогорске, 3:2 в овертайме в Новосибирске. Все три матча ушли за пределы 60 минут. Команда идёт наверху таблицы, Мартин Гернат в огне, но это не тот «Локомотив», который катает соперников в бетон — моменты у чужих и своих ворот возникают регулярно.

Формальная логика по очным играм тянет «к низу», но текущие результаты «Торпедо» в это не вписываются. При такой атаке и такой обороне нижегородцев поверить в закрытый хоккей сложно. Плюс «Локомотив» обладает достаточно квалифицированным подбором игроков, чтобы выжать голы даже из не самого большого количества моментов, а учитывая, сколько «Торпедо» позволяет создавать соперникам, шайбы здесь просто обязаны быть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android