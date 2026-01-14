Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Лечче»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

«Интер» — «Лечче»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Лечче».

Ставка: ТБ 0.5 в первом тайме и ТБ 1.5 во втором тайме за 2.14.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в футболе случаются сенсации. Но в данный момент сенсация — это не про «Интер».

Хозяева уверенно, практически без срывов на протяжении всего сезона показывают стабильный результат и по праву занимают первое место с отрывом в три очка. Напомню, у «Интера» 43 очка, у «Милана» 40 очков, у «Наполи» 39 и у «Ювентуса» с «Ромой» тоже по 39 очков, но на игру больше. «Интер» за последние семь матчей чемпионата лишь раз сыграл вничью, это случилось 11 января в Милане с «Наполи» (2:2). Остальные шесть встреч выиграл, четырежды всухую, при этом забив 14 мячей и пропустив два.

Есть несколько вариантов для прогноза: победа хозяев с форой (-2) и победа хозяев в первом тайме + тотал больше 2.5. В четырёх из шести последних победных матчей «Интер» выигрывал первые таймы. И «Интер» является лучшей командой в чемпионате по забитым мячам. Также Лаутаро Мартинес находится в отличной форме — за 19 матчей в чемпионате забил 10 мячей. В последних двух играх не забивал. Поэтому можно взять вариант, что Лаутаро Мартинес забьёт в первом тайме. А мой вариант — первый тайм тотал больше 0.5 и второй тайм тотал больше 1.5. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Интер» — «Лечче». Как под копирку
«Интер» — «Лечче». Как под копирку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android