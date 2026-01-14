«Интер» — «Лечче»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Лечче».

Ставка: ТБ 0.5 в первом тайме и ТБ 1.5 во втором тайме за 2.14.

«Конечно, в футболе случаются сенсации. Но в данный момент сенсация — это не про «Интер».

Хозяева уверенно, практически без срывов на протяжении всего сезона показывают стабильный результат и по праву занимают первое место с отрывом в три очка. Напомню, у «Интера» 43 очка, у «Милана» 40 очков, у «Наполи» 39 и у «Ювентуса» с «Ромой» тоже по 39 очков, но на игру больше. «Интер» за последние семь матчей чемпионата лишь раз сыграл вничью, это случилось 11 января в Милане с «Наполи» (2:2). Остальные шесть встреч выиграл, четырежды всухую, при этом забив 14 мячей и пропустив два.

Есть несколько вариантов для прогноза: победа хозяев с форой (-2) и победа хозяев в первом тайме + тотал больше 2.5. В четырёх из шести последних победных матчей «Интер» выигрывал первые таймы. И «Интер» является лучшей командой в чемпионате по забитым мячам. Также Лаутаро Мартинес находится в отличной форме — за 19 матчей в чемпионате забил 10 мячей. В последних двух играх не забивал. Поэтому можно взять вариант, что Лаутаро Мартинес забьёт в первом тайме. А мой вариант — первый тайм тотал больше 0.5 и второй тайм тотал больше 1.5. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».