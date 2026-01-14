«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на дерби КХЛ в Москве

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 4.00.
«В понедельник динамовцы преподнесли очередной неприятный сюрприз своим болельщикам. В первом после длинного перерыва домашнем матче уверенно вели 3:1, но в конце третьего периода позволили торпедовцам сравнять счёт – и уступили в овертайме. Теперь надо «отмазываться», поэтому настрой у хозяев будет максимально серьёзным.
И они выглядят фаворитом дерби. «Спартак» против соперников, умеющих плотно и грамотно защищаться, показывает не слишком эффективную атакующую игру и забивает очень мало. Тем же динамовцам месяц назад красно-белые уступили 0:1. В воскресенье в схожем стиле проиграли ещё одно столичное дерби (1:2 от ЦСКА). Жду похожего сценария и сейчас. Команда Козлова, действуя от обороны, свои 2-3 гола забьёт и мало что даст сделать спартаковцам. Победа «Динамо» с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».
- 14 января 2026
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 13 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00