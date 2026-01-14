Скидки
«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на дерби КХЛ в Москве

«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на дерби КХЛ в Москве
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 4.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
«В понедельник динамовцы преподнесли очередной неприятный сюрприз своим болельщикам. В первом после длинного перерыва домашнем матче уверенно вели 3:1, но в конце третьего периода позволили торпедовцам сравнять счёт – и уступили в овертайме. Теперь надо «отмазываться», поэтому настрой у хозяев будет максимально серьёзным.

И они выглядят фаворитом дерби. «Спартак» против соперников, умеющих плотно и грамотно защищаться, показывает не слишком эффективную атакующую игру и забивает очень мало. Тем же динамовцам месяц назад красно-белые уступили 0:1. В воскресенье в схожем стиле проиграли ещё одно столичное дерби (1:2 от ЦСКА). Жду похожего сценария и сейчас. Команда Козлова, действуя от обороны, свои 2-3 гола забьёт и мало что даст сделать спартаковцам. Победа «Динамо» с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

