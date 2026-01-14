«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Екатеринбурге

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.72.

«Ещё одно дерби, которое в этом сезоне уже успело стать мини-сериалом. Пять очных матчей: 2:0 за «Трактором» в сентябре, потом тройной ответ «Автомобилиста» (5:3 дома, 2:1 по буллитам и 5:1 в Челябинске) и новая развилка — 6 января «Трактор» снова выиграл дома 3:1. Теперь история возвращается в Екатеринбург.

Что с «Автомобилистом»? Начало 2026 года вышло тяжёлым: поражения 0:5 от «Ак Барса», 1:3 от «Трактора», 1:4 от «Салавата». Только матч с «Барысом» чуть сбил тревогу — 2:1 в овертайме, где команду вытащил Да Коста (два очка). Параллельно идёт интеграция Даниэля Спронга: в дебюте он сыграл 16.52, сделал три броска, два силовых приёма, но при показателе полезности «-1» остался без очков. Потенциал колоссальный, но «химия» с партнёрами ещё только ищется.

А вот у челябинцев прямо сейчас почти идеальный новый год: четыре победы из четырёх. 5:4 с минским «Динамо», 3:1 с «Автомобилистом», 4:2 с «Амуром», 4:1 с «Сибирью». Команда наконец-то превратила вспышки в системный хоккей — вратари держат уровень, первые звенья тащат по результату, а структура игры без шайбы стала заметно надёжнее. Плюс победа в недавнем очном матче добавляет уверенности именно в контексте этой пары.

Жду дерби с моментами у обеих ворот, но с небольшим перевесом «Трактора» по текущему тонусу. «Автомобилист» только ищет новую версию себя со Спронгом и после тяжёлой серии, «Трактор» уже играет в понятный, рабочий хоккей и умеет дожимать такие матчи», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».