«Наполи» — «Парма»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Парма».
Ставка: победа «Наполи» за 1.33.
Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Парма
Парма
«После добытой в конце игры ничьей с лидером «Наполи» должен подтвердить статус претендента на титул в матче с комфортно чувствующей себя в середине таблицы «Пармой». Гости практикуют осторожный футбол, особенно на выезде, но слишком сильно уступают хозяевам в классе и глубине состава. Для неаполитанцев победа в этой игре — обязательная задача, ведь отставание от миланских команд необходимо сокращать. Уверен, что подопечные Конте проявят должную ответственность и одержат уверенную победу», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
